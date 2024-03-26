Завод батарей для электрокаров рассчитывают открыть в регионе в 2025 году

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Завод по производству батарей для электротранспорта планируют открыть на площадке «Автотора» в 2025 году. Холдинг и госкорпорация Росатом подписали во вторник, 26 марта, соответствующее соглашение на международном форуме «Атомэкспо-2024». Об этом сообщили в пресс-службе структуры «Росатома» — компании «Рэнера».

Мощность производства составит до 10 тысяч штук в год «с возможностью дальнейшего развития». «Соглашение предусматривает создание сборочного производства тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей прямо на площадке автомобильного завода, впервые в России», — отметили в пресс-службе «Рэнеры».

Новое производство площадью в 1500 квадратных метров будет включать участки для проведения электромонтажных работ, сборки и испытаний. В 2022 году на «Автоторе» сообщали, что приступили к планировке размещения оборудования на будущем заводе. По словам председателя комитета по развитию ООО «Автотор Холдинг» Александра Сорокина, компания нацелена на выпуск универсальной компонентной базы, которая будет ориентирована на потребности предприятия и отрасли в целом.

Госкорпорация Росатом строит в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Это первое подобное предприятие в стране. Планируется, что оно заработает на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС в 2025 году. Власти региона рассчитывают, что новый завод позволит создать около 900 рабочих мест.

Сообщалось, что мощность гигафабрики на первом этапе должна составить 4 ГВт/ч в год (примерно 50 тысяч электромобилей) с возможностью расширения до 14 ГВт/ч. В октябре 2022 года региональные власти сообщили о начале работ по возведению завода.

Росатом вложил в проект Балтийской АЭС порядка 50 млрд рублей, после чего он был заморожен на неопределенный срок.

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