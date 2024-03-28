Погода в Калининграде 28 марта

В четверг, 28 марта, в Калининградской области ожидается теплая пасмурная погода. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Калининграде прогреется до +16°C, возможны небольшие дожди.

Ветер южный, до четырех метров в секунду. Атмосферное давление — 743 мм рт. ст. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Температура воздуха на востоке региона составит около +17°C, в приморской зоне — около +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде 28 марта температура воздуха утром составит +1,1°C, днем до +17°C, вечером +12°C. Влажность 68%. Ветер юго-востоный — четыре метра в секунду.

«В дневные часы воздух прогреется до +15...+18°С, — отмечают эксперты сообщества „Погода и метеоявления Калининградской области“. — До обеда ожидается переменная облачность, далее — облачная погода и начиная с 15:00-17:00 с сохранением в вечерние часы временами ожидаются дожди/ливни при прохождении холодного атмосферного фронта. Ветер переменный с юго-восточного утром на юго-западный к вечеру, 8-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с (при осадках возможно шквалистое усиление ветра)».