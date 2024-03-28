Власти РФ: Калининградская область не готова к пожароопасному сезону

Грядущий пожароопасный сезон будет сложнее, чем в 2023 году, однако часть регионов не полностью готова к нему, в их числе — Калининградская область. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе всероссийского совещания по подготовке к пожароопасному сезону, пишет «Интерфакс».

По данным вице-премьера, в этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей. Средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. «Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок. Тем не менее не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и предписания МЧС России и Рослесхоза», — цитирует информационное агентство сообщение пресс-службы Виктории Абрамченко по итогам всероссийского совещания по подготовке к пожароопасному сезону.

По мнению МЧС России и Рослесхоза, недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону этого года Удмуртская республика, Курганская область, Калининградская область, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Омская область. Отдельного внимания требует подготовка в традиционно высокогоримых регионах — Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Свердловской и Тюменской областях.

По итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 млн га. В 2023 году 24 субъекта страны ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 регионов не допустили пожаров на землях лесного фонда, сообщила вице-премьер.