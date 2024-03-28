Белоруссия готова принимать россиян в вузы на «бюджет» по итогам ЕГЭ

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С 2024 года абитуриенты из России могут поступить на бюджетную форму обучения в белорусские вузы по результатам единого госэкзамена. Об этом сообщил министр образования Белоруссии Андрей Иванец, пишет «Коммерсант».

«Поступление на бюджетную форму получения образования для этих ребят по результатам ЕГЭ предусматривает те же обязательства, которые несут сегодня и наши ребята из Беларуси. А именно — это двухлетняя отработка на предприятиях и организациях нашей страны», — сказал Иванец журналистам.

Он утонил, что для россиян предусмотрено около 1 тыс. бюджетных мест. Ранее С поступление абитуриентов из РФ велось только на платную форму обучения.

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