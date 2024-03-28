Плиты для памятных знаков героям-летчикам «застряли» по пути в Калининград

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Гранитные плиты для памятных знаков, которые устанавливают на Аллее героев морской авиации в Чкаловске, «застряли» в Литве. Груз проверяют «на санкции». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал представитель подрядчика, который должен разместить памятные знаки отличившимся воинам Советского Союза и России.

Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, две «стелы» из декоративного камня, посвященные героям, должны появиться на ул. Беланова — ул. Жиленкова до 1 апреля этого года. На них будут крепиться гранитные плиты. Один памятный знак будет посвящен авиаторам Первого гвардейского минно-торпедного авиационного Клайпедского Краснознаменного полка ВВС ВМФ, которых удостоили звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. На второй памятный знак нанесут имя летчика Александра Покрышкина и имена авиаторов 689 Гвардейского Сандомирского ордена Александра Невского истребительного полка имени маршала авиации Александра Покрышкина.

Подрядчиком стал ИП Гореленко О.М., зарегистрированный в Нижнем Тагиле, сбив цену с 801 тысячи до 700 тысяч. Он обязан собственными силами и за свой счет осуществить изготовление, доставку и установку памятных знаков. Их гарантийный срок составит пять лет.

«Сами стелы есть, они уже установлены. Единственное — у нас проблемы с доставкой плит, — сообщил представитель подрядчика. — Они сейчас застряли в Литве, несмотря на то, что мы их отправляли давно — 25 февраля. Уже больше месяца они не могут доехать до Калининграда». Сейчас, рассказал собеседник, груз повторно досматривают «на санкции». При этом, отметил он, подрядчик все же надеется закончить работы к 1 апреля. По его словам, администрация Калининграда уже уведомлена об этой форс-мажорной ситуации. В самой администрации эту информацию подтвердили и добавили, что имена героев уже выгравированы на плитах. 

В 2019 году в Чкаловске благоустроили Аллею героев авиации. Там появилась плитка, подсветка, бетонные бюсты героев-летчиков. Из-за нарушения технологии бетонные бюсты в 2021 году растрескались.

Изображения взяты из проектной документации

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