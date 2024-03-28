Горвласти сообщили, когда начнется благоустройство парка имени Гагарина (фото)

Власти анонсировали начало благоустройства в парке имени Гагарина в Калининграде. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в апреле будет объявлен аукцион, а к концу мая на объекте должен появиться подрядчик.



«В проект включили обустройство новых входных групп, модернизацию ограждений и освещения, монтаж системы „Безопасный город“, высадку деревьев и цветников, установку скамеек, урн, информационных стендов и малых архитектурных форм, оборудование детской и спортивной площадок, места для выгула собак», — пояснили в пресс-службе.

Проектировщиком парка выступило бюро «Другая архитектура», которое подготовило сметную и рабочую документацию. На текущий момент они проходят государственную экспертизу.

«К сожалению, возможности городского бюджета не позволяют за один год выполнить работы сразу во всём парке, поэтому разбили их на этапы. — добавили в мэрии. — В этом году начнём с обустройства научной детской площадки. Тематику этой площадки, как и всего парка, который носит имя первого советского космонавта, решили сохранить».

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Кроме песочницы и каруселей в парке запроектирована научно-игровая «Солнечная система», комплекс «Планеты» с подсветкой, переговорные трубы, комплекс для развития координации движений «Волна» и канатная дорога длиной более 20 метров.

Всего на первый этап, как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии, город планирует потратить 77 456 230 рублей.