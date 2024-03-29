Погода в Калининграде 29 марта

В пятницу, 29 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди ближе к вечеру. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в Калининграде прогреется до плюс 14°C. Ветер юго-западный, слабый — до 4 метров в секунду, давление — 752 миллиметра рт. ст. Ночью — небольшой дождь, а температура не опустится ниже +9°C.



По данным синоптиков, на побережье и на востоке региона температура в пятницу днем будет примерно на два градуса ниже, чем в Калининграде. Согласно метеомоделям, днем дожди сдвинутся на северо-восток, в сторону Литвы, зато ближе к вечеру (примерно в 20:00) стоит ожидать осадков, которые придут со стороны Гданьска.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в течение дня осадков не ожидается. Утром воздух прогреется до +10°C , днем — почти до +14°C, а вечером — снизится до +12°C. Влажность 87%. В ночь на субботу прогнозируется небольшой дождь.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 29 марта не ожидается. В ведомстве прогнозируют облачную с прояснениями погоду, юго-западный и к вечеру южный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха днем, по данным МЧС, +10...+14°С. Видимость 3-6 км.