Поисковики установили, кому могут принадлежать обнаруженные в ЦПКиО останки (фото)

Костные останки, обнаруженные калининградцами на окраине Центрального парка культуры и отдыха (со стороны улицы Дмитрия Донского), могут принадлежать красноармейцу Михаилу Ивановичу Семенюку, погибшему во время переправы через реку Прегель 9 апреля 1945 года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов.



«Согласно схеме захоронения Семенюка, его могила находилась как раз в том месте, где проходили раскопки, — считает Хисамов. — Конечно, нельзя быть уверенным на сто процентов, однако все указывает именно на это. После похорон на могиле красноармейца была установлена пирамидка, которая со временем была утрачена. Похоже, что захоронение не стали переносить, хотя боец увековечен на мемориальной плите памятника на улице Энгельса».

Как сообщает портал Prussia39, Семенюк — уроженец деревни Луни Освейского района Витебской области Белоруссии. Всего за пару месяцев до гибели 45-летний командир минометного расчета был представлен к награждению медалью «За отвагу», однако ему вручили медаль «За боевые заслуги». Воевал он в составе 29-й отдельной тяжелой минометной Феодосийской орденов Суворова и Кутузова бригады резерва Главного командования.

Костные фрагменты были обнаружены на краю закопанной рабочими траншеи двумя днями ранее студенткой БФУ имени Канта, сообщившей о находке поисковикам. В четверг, 28 марта, останки были отправлены на экспертизу.