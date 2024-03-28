В ЦПКиО во время прокладки кабеля нашли скелет красноармейца (фото)

В калининградском Центральном парке культуры и отдыха прохожие обнаружили на краю закопанной траншеи человеческие кости. Они с большой долей вероятности принадлежат погибшему в апреле 1945 года красноармейцу. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов.



«Вчера мне позвонила студентка БФУ, которая живет неподалеку от парка, она указала примерное место, где она заметила, предположительно, человеческие кости, — рассказал Хисамов. — Сегодня я выехал на место, вызвал полицию и сотрудников Следственного комитета, так как информация о том, что кости человеческие, подтвердилась».

Хисамов добавил, что о находке была предупреждена «Дирекция ландшафтных парков», и на место прибыл ее руководитель Андрей Карачинов, который подтвердил, что в конце 2023 года в этой части парка проводились работы по прокладке кабеля.

«Подрядчик якобы не заметил кости, — продолжил Хисамов, — хотя вряд ли так все и было на самом деле. Вместе с полицейскими мы нашли плечевую кость, два локтя, ребра, несколько позвонков, ключицу и лопатку. Кроме того, на том же месте я нашел металлическую пряжку. Судя по всему, она от красноармейских галифе. По костям можно сказать, что это мужчина 25-30 лет».

Поисковик предполагает, что красноармеец воевал в составе 261-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии, занимавшего позицию в районе сегодняшней Детской областной больницы.

Фото: Руслан Хисамов

«Дело в том, что именно в этом районе немцы пытались совершить ночной прорыв из центра Кенигсберга в направлении Пиллау, чтобы соединиться с Земландской группировкой своих войск, — говорит Хисамов. — Вполне вероятно, погибший был частью заслона, вставшего у них на пути».

Чтобы завершить раскопки, придется привлечь подрядчика, который еще не закончил работы на участке. По словам Андрея Карачинова, здесь работала компания «Энергопроект», а заказчиком выступили «Россети Янтарь», которые лишь уведомили о реконструкции распределительных сетей руководство парка.

«Сейчас подрядчик должен зайти с благоустройством — устранить последствия работ (замена разрушенного асфальтного покрытия и восстановление газонов после рытья траншей)», — добавил Карачинов.