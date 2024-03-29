На Куршской косе объявили «месячник тишины»

В национальном парке «Куршская коса» предупредили посетителей о введенном «месячнике тишины». Как сообщает пресс-служба нацпарка, «минимизировать воздействие на окружающую среду» (особенно в мае-июне) следует и за пределами особо охраняемой природной территории.



«Необходимо соблюдать тишину, не кричать, не включать громкую музыку, чтобы не спугнуть сидящих на гнёздах пернатых. Побеспокоенная птица может надолго покинуть гнездо или вовсе его оставить, тогда яйца или птенцы погибнут, — рассказали в нацпарке. — На водоёмах нашей области запрещается любительское и спортивное рыболовство, а также передвижение лодок и катеров под мотором в прибрежной зоне Куршского залива».

Кроме того, на Куршской косе советуют не сходить с экологических троп и заходить вглубь леса.

«В том случае, если вы случайно обнаружили гнездо или встревоженную птицу, то необходимо тихо уйти, чтобы птица не волновалась. Если обнаружен птенец, выпавший из гнезда, не надо его трогать, подбирать и уносить с собой. Родители птенца знают, где он находится, и продолжают его кормить. Кроме того, птенцы, недавно покинувшие гнездо, их еще называют слётками, постепенно учатся летать и перемещаются сначала по земле, а потом по веткам кустарников и деревьев», — добавили сотрудники парка.

Не стоит также беспокоить и забирать домой других детенышей, которые могут показаться «брошенными».

«Например, самки косуль кормятся и отдыхают отдельно от своих детёнышей, чтобы не привлекать к ним хищников. Кроме того, самка почувствует приближение человека и спрячется прежде, чем он увидит её. Поэтому создается впечатление, что детёныш брошен. Однако родители всегда возвращаются к своим детям и без труда их находят. Помните, что изымать животных из естественной среды обитания запрещено. В большинстве случаев это приводит к гибели самих детёнышей, так как выходить их в домашних условиях очень сложно, а вернуться в естественную среду обитания они уже не смогут», — предупредили в пресс-службе.

Отдельные предостережения касаются детенышей охраняемых видов, в частности тюленей.