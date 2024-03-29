УФНС: в 2023 году около 50% должников не заплатили добровольно налоги

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В 2023 году 50% должников не предоставили добровольно налоговые декларации. Об этом сообщила заместитель начальника УФНС по Калининградской области Светлана Роева в радиоэфире «Балтик плюс» в четверг, 28 марта.

«Количество людей, которые реагируют на наши уведомления, выросло. Допустим, в прошлом году мы проговорили, обсудили и решили вопросы. И кто-то представил налоговые декларации, кто-то представил документы об отсутствии необходимости предоставлять эти декларации — порядка 50% человек. То есть, мы исчислили в принудительном таком порядке шести тысячам человек налог на доходы», — заявила Роева. Она отметила, что впоследствии некоторые из должников потом уже сами предоставляли налоговые декларации и документы.

Замначальника заверила, что в 2022 году людей, которые добровольно предоставляли налоговые декларации было «намного меньше». По ее словам, «в прошлые годы» в принудительном порядке УФНС «исчислило налоги» 10-12 тысячам человек, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Как объяснили в УФНС по Калининградской области корреспонденту «Нового Калининграда», понятие «исчислить налог» означает, «что при любом раскладе как бы ни хотел налогоплательщик, налоговый орган, в автоматическом режиме начисляет налог». То есть, в налоговую из других органов поступает информация о том, что была совершена сделка с продажей или дарением (кроме дарения от близких родственников) имущества, где указана сумма сделки и «это является неоспоримым основанием для начисления налогов».

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