Метеорологи прогнозируют региону тепло и африканскую пыль

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В Калининградской области ожидается заметное потепление и пылевые массы из Африки. Об этом сообщает телеграмм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ближайшие дни (в особенности 31-1 числа) атмосферная циркуляция над Европой принесёт нам не только аномально тёплую погоду в тропической воздушной массе, но и массы частиц пыли из Африки, откуда эта воздушная масса и „держит путь“», — отмечают метеорологи канала.

Они подчеркивают, что в этом процессе «нет ничего опасного — он регулярно происходит в схожей синоптической обстановке, при этом сами частицы пыли располагаются в средних и верхних слоях тропосферы, поэтому у земной поверхности их присутствие заметно лишь по характерной мутной пелене на небе, дымке и желто-оранжевым оттенкам на закате».

Также канал отмечает, что в четверг, 29 марта, в области температура воздуха достигла 17-18 градусов тепла. А в Черняховске воздух прогрелся до 18,4 градусов.


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