«Репетиция лета»: в Калининградской области ожидается до плюс 22°С

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Температурный фон в регионе в ближайшие дни будет повышаться и достигнет своего пика в воскресенье-понедельник. Об этом сообщают эксперты телеграм-канала и паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«За последними числами марта пристально наблюдали несколько недель не только мы, но и многие метеолюбители из других регионов — метеорологические модели уже порядка двух недель устойчиво прогнозировали интенсивный вынос тропических воздушных масс в умеренные широты, который в совокупности с активным солнечным прогревом позволит подняться температурными значениям до „окололетних“ отметок впервые с начала этого года», — отметили эксперты.

В пятницу днем в региона прогнозируется +14...+16°С, в субботу — +14...+18°С. В воскресенье в дневные часы воздух в Калининграде и области прогреется до +19...+22°С, во второй половине суток (днем и вечером) не исключены локальные ливни и грозы (преимущественно в центральной, северной и восточной части области).

«В понедельник в южном секторе циклона сохранятся высокие дневные температуры (вплоть до +19...+22°С), а вот дальше, вероятно, нас ждет резкий „обвал“ температуры <...> дневные температуры в последующие дни могут понизиться на 10°С и больше», — сообщают синоптики.

Отметим, в регионе также ожидаются пылевые массы из Африки.

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