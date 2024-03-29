Жителям региона в возрасте до 49 лет предлагают оценить репродуктивное здоровье

Мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет, проживающим в Калининградской области, предлагают оценить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие включено в программу для взрослого населения с начала года, оценка репродуктивного здоровья проводится «в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на наступление беременности».

«С начала года к перечню обследований женщин добавилось цитологическое исследование мазка, а также проведение лабораторных исследований мазков у женщин в возрасте 18-29 лет в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, — сообщили в пресс-службе правительства. — При необходимости пациентка направляется на второй этап диспансеризации, который может включать более углубленные профильные лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза, молочных желез».

На первом этапе оценки репродуктивного здоровья мужчин их осматривает врач-уролог, при его отсутствии — врач-хирург, прошедший дополнительную подготовку по репродуктивному здоровью у мужчин. Второй этап, как и у женщин, включает углубленные лабораторные исследования и УЗ-диагностику.

По итоговым результатам женщин 18-49 лет определяют по пяти группам здоровья. Пациенткам, отнесенным к третьей, четвертой и пятой группам, в зависимости от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения. При необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение врачом — акушером-гинекологом по месту жительства.