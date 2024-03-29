Суд взыскал моральный ущерб с калининградца, избившего своего сына из-за уроков

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С калининградца взыскали моральный вред за избиение несовершеннолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Московский районный суд с иском обратилась мать мальчика. Женщина указала, что в мае 2023 года ответчик нанес их общему 12-летнему ребенку 2011 телесные повреждения. В результате мальчик помимо физической боли испытал моральные и нравственные страдания , из-за чего ему потребовался длительный период восстановления и лечения. Мать ребенка просила взыскать с избившего его отца компенсацию морального вреда.

Суд установил факт причинения ответчиком несовершеннолетнему сыну телесных повреждений, в результате чего ребенок испытывал нравственные и физические страдания. Московский районный суд взыскал с К. в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошёл 3 мая 2023 года в квартире на ул. Иванихиной. Суд установил, что отец нанёс сыну не менее шести ударов по туловищу, рукам и ногам, в результате чего мальчик получил серьёзные травмы, в том числе перелом плечевой кости. Подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном. Вступившим в законную силу приговором от 7 декабря 2023 г. мужчина был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы за то, что в мае 2023 года избил сына за ненадлежащее выполнение домашнего задания и непослушание.


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