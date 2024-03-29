На Московском проспекте начинают демонтаж недействующих трамвайных путей

Городские власти предупреждают о предстоящих дорожных работах на улице Димитрова и Московском проспекте. О них сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



С понедельника, 1 апреля, начинается демонтаж недействующих путей на трёх разворотах по Московскому проспекту — от кольца у КЮИ («Школа милиции») до ул. Октябрьской.

В этот же день стартует ремонт ул. Димитрова. Он будет идти «„большими картами“, почти с полным обновлением верхнего слоя асфальта, в связи с чем будет затруднено движение», отмечают горвласти.

Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.