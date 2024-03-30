Погода в Калининграде 30 марта

Погода в Калининграде 30 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Температура воздуха в Калининградской области в субботу, 30 марта, достигнет аномальных значений. Согласно информации Гидрометцентра России, днем ожидается до 18 градусов тепла.

Погоду при этом прогнозируют облачную с прояснениями. Как отмечает региональное управление МЧС, существенных осадков не ожидается, ветер днем — юго-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ожидается от 14 до 19 градусов выше нуля, на побережье местами — 9-11 градусов. Видимость на дорогах — 3-7 км.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в Калининграде будет до 17 градусов, на востоке области — до 18, в приморских городах — максимум 13.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», утром в Калининграде — около 12 градусов, днем — до 18,6, вечером — 16. Ночью столбик термометра опустится до 12,4 градуса. Влажность составит 71%, температура воды — 3 градуса.

Сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области» дополняет, что облачность должна существенно проясниться к обеду. «Благодаря солнечному прогреву воздух в Калининграде и области прогреется до +18...+21°С! На побережье за счет влияния моря будет прохладнее: около +14...+18°С. В поздние вечерние часы есть вероятность конвеккции и формирования локальной кучево-дождевой облачности с ливнями (преимущественно на западе региона)», — отмечают эксперты.

По их данным, рекорды температуры в этот день в регионе были зафиксированы в 1968 году — 23 градуса тепла и в 1952 году — минус 9,9 градуса.

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