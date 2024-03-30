Почти половина калининградцев не заключила новых «газовых» договоров

Документы в «Калининградгазификацию» по электронной почте или через личный кабинет на ее сайте для заключения новых договоров направили почти 53 тысячи жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на предприятие.



Всего на текущей момент жители региона оформили очно и через онлайн-оферту более 286,5 тысячи заявок на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Подписано свыше 213 тысяч документов. «Между тем, общее число газифицированных квартир в регионе составляет почти полмиллиона», — отметили областные власти.