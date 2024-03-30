Почти половина калининградцев не заключила новых «газовых» договоров

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Документы в «Калининградгазификацию» по электронной почте или через личный кабинет на ее сайте для заключения новых договоров направили почти 53 тысячи жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на предприятие.

Всего на текущей момент жители региона оформили очно и через онлайн-оферту более 286,5 тысячи заявок на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Подписано свыше 213 тысяч документов. «Между тем, общее число газифицированных квартир в регионе составляет почти полмиллиона», — отметили областные власти.

«Калининградгазификация» получила исключительное право на обслуживание газового оборудования в домах жителей региона с 1 января. Сначала заключить договор с ней можно было только очно, это привело к образованию масштабных очередей. Лишь к концу прошлого года появилась возможность подать заявление онлайн через сайт предприятия и через МФЦ, а перед самым Новым годом — направив электронной почтой номер своего лицевого счета — в этом случае договор заключается на условиях публичной оферты.

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