«Я сюда уже пятый раз прихожу»: что происходит в «Калининградгазификации» из-за новых договоров

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Примерно 2,5 недели остается у жителей региона на заключение (или перезаключение по новым правилам) договоров с «Калининградгазификацией». Согласно поправкам в федеральное законодательство, исключительное право на обслуживание газового оборудования получает газораспределительная организация. Та, в свою очередь, пугает жителей отключением газа в каждом подъезде, где есть собственники, не заключившие договор до 1 января. Но сделать это не так легко — об очередях в «Калининградгазификации» уже ходят легенды. В том, что они более чем обоснованны, убедились корреспонденты «Нового Калининграда» — побывав в центре обслуживания клиентов и в одном из МФЦ.



Сначала мы отправляемся в «Калининградгазификацию» на ул. Сибирякова под занавес рабочего дня. Пожилая пара, выходящая из центра обслуживания клиентов, пришла за бланком заявления. О том, что нужно перезаключать договор, узнали в ноябре (как и многие из тех, с кем удалось поговорить потом). На вопрос, почему не пошли в «Калининградгазификацию» сразу, отвечают, что «не могли раскачаться». Подать электронное заявление не получилось ни у них, ни у знакомых: «Возникают трудности на разных этапах», — поясняет женщина.

Да и перезаключать договор в их окружении решили не все: «Соседи еще ждут, до 1 января идти не собираются. У них договор заканчивается в следующем году летом. И они говорят, что „мы не будем пока в этом году, а там может быть продлят“. Ждут, что, может быть, будут по домам ходить потом. Они говорят, что не собираются стоять такие очереди. Люди возрастные уже, тяжело им бегать туда-сюда», — рассказывает собеседница.

Как отмечали областные власти, по состоянию на 5 декабря было подано всего 11% заявок на обслуживание газового оборудования. Заключили семь тысяч договоров — это 2% от общего числа абонентов. Люди информированы, что без газа может остаться весь подъезд и даже дом, если собственник не заключил договор и проигнорировал два уведомления. Услугу обещают перестать оказывать не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после второго.

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Многие калининградцы все равно надеются, что лишать их газа не будут. В их числе — и наши собеседники: «А то вот так забудет кто-то перезаключить — и нет газа», — говорит мужчина. Ситуация с необходимостью менять привычную обслуживающую компанию на единую паре не нравится: «Это ужасно. Да еще и документов куча: СНИЛСы, ИНН. Ладно, там паспорт, право собственности, плиту указать. Ну это ладно, это понятно. А вот эти всякие ИНН, СНИЛСы, я даже не понимаю, зачем это нужно. Наша газовая компания и так хорошо работала: ходили регулярно, проверяли — [хотя] некоторые, конечно, прям досконально все проверяют, а некоторые чисто формально», — возмущается собеседница. О том, что рассчитывать плату за обслуживание теперь станут по-другому — площадь квартиры значения больше не имеет, а итоговая цифра будет зависеть от перечня и основных характеристик газового оборудования — пара даже не слышала (и многие из опрошенных в дальнейшем тоже). Как поясняли в «Калининградгазификации», обязательному обслуживанию подлежат газовые котлы, плиты, проточные водонагреватели, газовые счетчики, системы контроля загазованности.

А вот мужчина, который сидит в очереди (до закрытия остается совсем мало времени, и людей в «Калининградгазификации» уже немного), придерживается совсем другого мнения. По его словам, он сам работает в «газовой сфере» и считает, что переход к единой обслуживающей компании — отличное решение: «Контроль должен быть в одних руках. А то ходили какие-то „шаромыги“ от разных контор. Один придет, потом сразу другой придет. Я уже нескольких выгонял. Сколько можно ходить? Уже пятый человек пришел. Что, издеваетесь что ли? И все смотрят и говорят: „дай денег“. Подходит человек, не зная, что я сам с газом связан. Начинаю задавать им вопросы, а они лохи какие-то все. Вот, когда одна контора, она отвечает за свои действия, в принципе, гарантирует качество. Это правильно. А когда тысяча человек под непонятной темой, это базар. Единственное, что надо было — растянуть этот срок месяца на три хотя бы еще, чтоб все успели переоформить договор».

Наутро картина в центре обслуживания клиентов на Сибирякова совсем другая. Очередь начинается уже с улицы, многие не выдерживают и выскакивают из помещения, куда с трудом можно протиснуться, и ждут своей очереди на свежем воздухе. «Отойдите от аппаратуры!», «Соблюдайте очередь!», — доносятся крики сотрудников. Атмосфера накалена, очередники полны решимости отстаивать свое место, не пуская новоприбывших. Последние мечутся с документами, пытаются протиснуться и найти хоть какое-то место. Один из посетителей не выдерживает: «Кому отдать мой талончик?», — и проталкивается к выходу.

Мужчина лет 70 рассказывает корреспонденту «Нового Калининграда», что приехал из Чкаловска и стоит в очереди второй час, ждет на улице. Онлайн подать заявление не может: «Не дружу с техникой и интернетом», — говорит он.

Но ехать приходится и из других концов области. У пенсионерки, которая сидит внутри, сын живет в Знаменске. «Обязательно самому надо ехать, обязательно расписаться, — качает она головой. — Потом, смотрите, вот эти разные знаменски и тому подобное: там сколько поселков еще маленьких. Какая бабушка из деревни сюда придет, отсидит эту очередь, чтобы заполнить, а потом придет снова, чтобы забрать? Да никогда в жизни!». Сидящая рядом девушка подхватывает: «У меня соседки пожилые не идут. Будут ждать, пока отключат. Они не верят, что можно подъезд отключить весь. Но это же незаконно. На каком основании, если у меня и еще у пятерых в подъезде все сделано, на каком основании нас без газа оставят?» Однако отключение газа — не единственный страх. «Да это все признают незаконным, потому что это монополия. В нашем государстве монополия запрещена. То есть вполне возможно, что через год или через сколько-то вот эту акцию с заключениями договоров признают незаконной и все будем перезаключать договора заново», — добавляет она.

Обе собеседницы подавали документы альтернативными способами: одна — онлайн, вторая — через МФЦ. Это удобно и быстро, однако есть одно «но». «Получать документ же все равно здесь через общую очередь. И без разницы, где подал: МФЦ, онлайн, здесь. Да, можно заказать через Почту России, но нужно же расписаться и отправить обратно», — поясняет девушка.

Разговор слышит другая пенсионерка: «Вы представляете, я сюда уже пятый раз прихожу. Узнала, что надо перезаключать, еще осенью. Я сюда уже пять раз приходила, не смогла стоять так долго. Узнала про МФЦ, в четверг пришла, подала очень быстро. Но получать-то все равно надо сюда». «Это изумительная толпа. Это как можно так... Вот я инвалид второй группы и вот тут должна сидеть. И зрение у меня плохое, и ноги не ходят, и болит всё. Могли бы сделать и летом это. У меня договор заключен был на 25-й год, я платила. Сейчас опять. Потом сказали, будут ходить по домам, по три тысячи брать. Это безобразие, беззаконие!», — присоединяется к разговору еще одна женщина. К 10 часам поток людей становится еще больше, входная дверь практически не закрывается. Обстановка становится все напряженнее.

Совсем по-другому обстоят дела в МФЦ на площади Победы, где никаких толп нет и в помине. Но секрет оказывается прост. «У них там проблемы какие-то с системой возникли. Все, кто стоял, ушли. Но еще остались пару отчаянных», — говорит одна из посетительниц. Отчаянные — три пенсионерки: одна ждет своей очереди два часа, остальные сидят с 10 утра — шестой час. «Думала, что в МФЦ будет удобнее, быстро, а в итоге сидим уже до полчетвертого и неизвестно сколько сидеть будем. Система у них зависла. Да и уходить смысла нет. Уйдем, а завтра снова шесть часов сидеть», — поясняет одна из них.

Затем подходит сотрудница МФЦ и громко говорит: «Система не работает во всех центрах. Газификация устраняет какую-то проблему. Это их сайт. Ну посидите еще 5-10 минут, если заработает, пойдете по своим талонам. Нет — приходите в другой день. Вы можете попросить, чтобы ваши близкие, родственники подали, может быть, электронное заявление». Но люди расходиться не спешат: потраченного времени настолько жаль, что надежда умирать не хочет. Общаться с ними дальше корреспонденту «Нового Калининграда» запрещают и просят выйти.



Текст: Ольга Кадомцева, фото: Юлия Власова / Новый Калининград

