С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений

С 1 апреля текущего года вступают в силу изменения в закон о безопасности дорожного движения. Они касаются в том числе порядка обмена иностранных водительских удостоверений, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Так, упрощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями (категории «М», «А» и «В» и подкатегории «А1», «В1»). Обмен таких удостоверений будет производиться после успешной сдачи только теоретического экзамена.

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств (категорий «С», «D», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1Е» и «D1E»), будет возможен после представления владельцем иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Отмечается, что эти требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Обмен национальных водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь – без проведения экзаменов.