Уклонистов не допустят: как меняются правила выдачи водительских прав с 1 апреля

С 1 апреля в России вносятся изменения в правила выдачи водительских удостоверений и правила для автошкол. Иностранцам теперь нужно будет получать российские права, уклонисты от армии их получить не смогут. Кроме того, меняется порядок приема экзаменов на права.

Иностранцы по-прежнему смогут управлять машиной с национальными правами, выданными в другой стране, пишет «Российская газета». Однако после получения вида на жительство в России или российского гражданства они будут обязаны обменять иностранное водительское удостоверение на российское. На это отводится один год.

Мотоциклисты и водители легковушек должны будут сдать только теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Водителям грузовиков и автобусов нужно будет пройти обучение в автошколе, сдать и теорию, и практику.

Как отмечает МВД, эти требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь – без проведения экзаменов.

Водители, желающие получить права на управление автобусом (категория D и подкатегория D1), должны подтвердить стаж управления не менее года легковыми и грузовыми автомобилями. В свою очередь водители грузовых фур с 1 апреля будут получать право на вождение легковушки с прицепом автоматически, поскольку у них более высокая категория.



Призывникам, направленным военкоматами, сдавать экзамены на право управления грузовым автомобилем с прицепом (категория СЕ) можно будет с 17 лет. Получить водительские удостоверения данной категории они смогут одновременно с категорией С без наличия необходимого 12-месячного стажа. Однако управлять грузовиками с прицепами до достижения стажа они смогут только во время прохождения службы и только на автомобилях, принадлежащих вооруженным силам.

Уклонистов от повесток военкомата не будут допускать к экзаменам и выдавать водительские удостоверения, пока ГИБДД не получит сведения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке.

Ужесточаются требования к автошколам — они должны иметь заключения ГИБДД о соответствии материально-технической базы требованиям примерных программ подготовки водителей, утвержденных Министерством просвещения. В противном случае учеников к экзаменам в ГИБДД не допустят.



Меняются требования к экзаменам. Теперь при сдаче документов в ГИБДД придется предоставить СНИЛС. Во время экзаменов кандидатам в водители дадут больше возможностей на совершение мелких ошибок. Как пишет «Российская газета», об этом говорится в приказе МВД о новых правилах приема экзаменов на права.

Если до сих пор максимальный балл, после которого кандидат получал отметку «не сдал», был равен пяти, то с 1 апреля он будет равен семи. При этом оценка ошибок осталась прежней.

Раньше необходимо было сдавать три экзамена: теорию, площадку и город. Теперь только два — теорию и город. Однако упражнения на площадке вошли в новый экзамен в городе. Например, раньше на эстакаде нужно было остановиться на подъеме, а потом тронуться в горку. На спуске с эстакады еще раз остановиться и тронуться под горку. Остановку с последующим троганием под горку исключили.

Инструктор автошколы сможет сидеть во время экзамена на переднем сиденье, экзаменатор — на заднем. Но только в том случае, если автомобиль оборудован соответствующей сигнализацией об использовании дублирующих педалей.



Увеличиваются сроки пересдачи экзаменов. После проваленного экзамена по теории следующий назначается через 7-30 дней. По практике — через 7-60 дней. Если ученик не сдал экзамен три раза подряд, то следующий экзамен будет назначен не ранее чем через полгода, но не позднее, чем через 9 месяцев.

Тех граждан, у которых еще не закончился срок лишения прав за «пьяную» езду, не допустят к экзамену в ГИБДД на другие водительские категории. Они смогут это сделать только по истечении срока наказания.



Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

