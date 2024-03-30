В Таджикистане фиксируют отток граждан из России после теракта в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» зафиксирован отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщает в субботу, 30 марта, ТАСС со ссылкой на замглавы Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири.



Нодири рассказала, что «на бытовом уровне» фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда республики в РФ поступали угрозы. При этом она надеется, что отток мигрантов — это временное явление, и скоро он прекратится. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает больше, чем уезжает», — сказала она.

По данным Минтруда Таджикистана, большинство трудовых мигрантов из страны (более 627 тыс. из 652 тыс. человек) едут на заработки в Россию.