Погода в Калининграде 31 марта

Днем в воскресенье, 31 марта, в Калининградской области ожидается теплая погода, облачно с прояснениями, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +20°C, ночью +12°С. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление пониженное — 748 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +19°C. На востоке области — +23°C, ночью столбик термометра покажет 11°C

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в воскресенье утром будет малооблачно, днем — облачно, без осадков. Утром температура составит +13°C. Днем — до 22°C. Вечером ожидается +17°C, безветренно.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют по области температуру +19...+22°С, переменную облачность, во второй половине суток (днем и вечером) не исключены локальные ливни и грозы (преимущественно в центральной, северной и восточной части области).