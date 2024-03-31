Волонтеры пересчитали тюленей на побережье Калининградской области (фото)

Все новости по теме: Жизнь животных

Волонтеры в субботу прошли все побережье Калининградской области (157 км) в поисках тюленей. Как сообщает официальный паблик национального парка «Куршская коса» «ВКонтакте» организаторами акции уже второй год выступают калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт Океанологии РАН. В рамках похода волонтеры задокументировали места нахождения тюленей на побережье.

«Итог наблюдений: 6 молодых тюленей (пятеро встречены на берегу, одного застали уходящим в воду), плюс четверо взрослых в воде (все в районе Балтийской косы). Плюс два взрослых мертвых. Итого 12 встреч», — отметили в национальном парке. По данным экспертов, это нормальный результат, который укладывается в статистику наблюдений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter