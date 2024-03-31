Волонтеры пересчитали тюленей на побережье Калининградской области (фото)

Волонтеры в субботу прошли все побережье Калининградской области (157 км) в поисках тюленей. Как сообщает официальный паблик национального парка «Куршская коса» «ВКонтакте» организаторами акции уже второй год выступают калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт Океанологии РАН. В рамках похода волонтеры задокументировали места нахождения тюленей на побережье.

«Итог наблюдений: 6 молодых тюленей (пятеро встречены на берегу, одного застали уходящим в воду), плюс четверо взрослых в воде (все в районе Балтийской косы). Плюс два взрослых мертвых. Итого 12 встреч», — отметили в национальном парке. По данным экспертов, это нормальный результат, который укладывается в статистику наблюдений.