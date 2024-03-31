Минсоц: сроки присвоения звания «ветеран труда» сокращены в четыре раза

В Калининградской области «почти в четыре раза сокращены сроки всех этапов по присвоению звания „Ветеран труда“». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социальной политики Анжелику Майстер. По ее словам, теперь с момента подачи человеком заявления до направления уведомления о готовности удостоверения проходит от 6 до 16 рабочих дней.

«В случае соответствия условиям присвоения звания жителям региона проактивно назначается ежемесячная денежная выплата. Это происходит уже после 15 дней с момента подачи заявления на звание и необходимых документов», — рассказала министр.

По информации министерства, с начала 2024 года звание ветерана труда получили 340 человек. Звание «Ветеран труда» присваивается, если трудовой (страховой) стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом обязательным условием является наличие гражданства РФ и наград федерального уровня: орденов, медалей СССР или Российской Федерации, грамот или благодарностей Президента РФ, а также ведомственных знаков отличия за заслуги в труде.

В настоящее время в регионе проживают свыше 77 тысяч ветеранов труда, из них более 51,5 тысячи человек получают ежемесячную денежную выплату в размере 2089 рублей. Выплата назначается автоматически по достижению ветерана труда пенсионного возраста.