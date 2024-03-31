Парусник «Крузенштерн» планирует выйти в море впервые за четыре года

Парусник «Крузенштерн» планирует выйти в море впервые за четыре года
Фото: Анастасия Радюк, страница барка «ВКонтакте»
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Барк «Крузенштерн» готовится к первому за четыре года выходу в море после длительных ремонтных работ, связанных с заменой главных двигателей. Как сообщает сайт БГА, выход учебного парусника в море планируется в двадцатых числах апреля, в данный момент ведется активная подготовка судна к рейсу.

В первом рейсе навигации 2024 года практику на борту учебного парусника пройдут 140 курсантов из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Среди практикантов из КМРК шесть девушек, осваивающих профессию судоводителя. Все они уже заселились на судно.

«Совсем скоро будущие судомеханики, судоводители, электромеханики и радисты окунутся в судовой быт, ощутят морскую романтику, а также получат первые навыки работы на судне. А по итогам этой практики получат первые „корочки“ морских специалистов», — сообщили в БГА.



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