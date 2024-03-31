Плюс 5°С, дождь со снегом и ветер: синоптики прогнозируют похолодание к среде

В понедельник, 1 апреля, синоптическая ситуация и аномальное тепло в регионе сохранятся. Во вторник «репетиция лета» закончится, пик похолодания ожидается к среде, сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В дневные часы 1 апреля воздух прогреется до +19...+23°С. Ожидается переменная облачность, в вечерние часы не исключены локальные ливни с вероятностью гроз (преимущественно на западе региона). Ветер в течение суток переменный с юго-западного на юго-восточный, 3-7 м/с.

«Уже во вторник „репетиция лета закончится“ — мы окажемся в тыловой части циклонической системы, к региону поступят прохладные воздушные массы: температура воздуха в дневные часы составит около +8...+12°С, в течение суток ожидаются дожди, — сообщают эксперты. — К среде ожидается пик похолодания — в тыловую часть уходящего циклона „занырнут“ северные умеренные воздушные массы — температура в течение суток может не превысить +2...+5°С».

В регионе вероятны смешанные осадки в виде дождя/мокрого снега, во вторник и среду усилится северо-западный и северный ветер. Данные по скорости будут уточняться, но предварительно модели в порывах прогнозируют до 15-20 м/с.