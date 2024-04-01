В Калининграде побит полувековой рекорд максимальной температуры марта

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На метеостанциях Калининградской области в воскресенье были побиты не только суточные рекорды, но и рекорд максимальной температуры марта, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». Абсолютный температурный рекорд марта в Калининграде теперь составляет +23,3°С. В прошлый раз максимальная температура +23°С отмечалась в 1968 году.

Рекордные температуры также были отмечены в Железнодорожном, Советске, Балтийске. Предположительно — в Черняховске, Мамоново и Храброво, поскольку в архиве отсутствует информация о прежних максимальных значениях. «Вынос тропических воздушных масс в совокупности с активным солнечным прогревом на протяжении воскресенья позволил подняться температуре по области выше отметок в +23,0°С», — напоминает телеграм-канал.

Отметим, летняя температура сохранится в Калининградской области и в понедельник, 1 апреля. Подробнее с прогнозом можно познакомиться по ссылке.

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