Погода в Калининграде 1 апреля

Днем в понедельник, 1 апреля, в Калининградской области ожидается теплая погода, облачно, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +22°C, ночью +10°С. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление пониженное — 745 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах днем будет также тепло. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +19°C. На востоке области — +22°C, ночью столбик термометра покажет 12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в понедельник утром будет малооблачно, днем — облачно, без осадков. Утром температура составит +15°C. Днем — до 21°C. Вечером ожидается +18°C, безветренно.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в дневные часы 1 апреля воздух прогреется до +19...+23°С. Ожидается переменная облачность, в вечерние часы не исключены локальные ливни с вероятностью гроз (преимущественно на западе региона). Ветер в течение суток переменный с юго-западного на юго-восточный, 3-7 м/с.