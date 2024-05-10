Алиханов внес в Заксобрание закон об ограничении времени работы «наливаек»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ограничить время работы работающих без лицензий «наливаек», расположенных в многоквартирных домах, с 23 до 11 часов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областного Законодательного собрания. В случае одобрения он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



Закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» предлагается дополнить пунктом, разрешающим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита «только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных жилых домах и (или) на прилегающих к ним территориях».

Также в закон предлагается добавить статью 6-ю, запрещающую розничную продажу алкоголя с 23 часов до 11 часов местного времени в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. При этом ограничение не будет распространяться на рестораны, кафе и бары, «деятельность которых осуществляется на основании и в соответствии с лицензией».

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в министерство регионального контроля поступает более 100 жалоб граждан с призывами о помощи в обеспечении тишины и покоя, в первую очередь от людей пожилого возраста, женщин, имеющих малолетних детей. «Нередко простое нарушение тишины и покоя перерастает в совершение более тяжких правонарушений, в том числе драки с применением оружия. Совершению как административных, так и уголовных правонарушений способствуют „наливайки“ (фактически магазины розничной продажи алкогольной продукции, маскирующиеся под места общественного питания с целью реализации алкогольной продукции в ночное время)», — утверждается в записке.

Власти считают, что такие точки являются фактически магазинами и не отвечают требованиям, предъявляемым к организации общепита, не могут создать надлежащих условий для потребления алкогольной продукции, «размещая для вида 1 стол и стул». В итоге покупатели выходят для распития напитков на улицу под окна многоквартирных домов, в которых расположены данные «притворные» бары и пабы.

«Однако под данный запрет могут попасть добросовестные заведения общественного питания, расположенные в МКД, и которые не отвечают требованиям, предъявляемым к ресторанам, а являются кафе, барами, жалобы на которых не поступают и на территории которых соблюдаются требования по тишине и покою граждан. Бары и кафе получают лицензию на реализацию алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим предлагается не распространять временные ограничения на заведения общепита, которые работают на основании и в соответствии с лицензией на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, «поскольку на них не поступают жалобы и они проходят проверку на соответствие всем требованиям при выдаче лицензий».

Время ограничения продаж алкоголя предлагается установить в соответствии с областным законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Калининградской области».