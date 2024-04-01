Число работающих за год увеличилось в регионе на 14 тыс. человек

За 2023 год число работающих увеличилось в Калининградской области на 14,4 тыс. человек (2,7%). Область заняла 24 место из 85 в рейтинге регионов по динамике рынка труда, подготовленном специалистами РИА «Рейтинг».



Доля безработных в IV квартале 2023 года составила в Калининградской области 2,9%. Показатель соответствует среднему по стране. Лидируют в рейтинге по динамике на рынке труда Московская область и Севастополь. Процент занятых там вырос на 13,9 и 9,8% соответственно. Всего число работающих увеличилось в 52 регионах. Замыкают список Карелия и Архангельская область, где показатель снизился на 11,1%. Отрицательная динамика рынка труда зафиксирована в 33 субъектах РФ.

Изменение числа работающих рассчитывалось как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте 15-72 года между данными за 2022 и 2023 годы. В рейтинге не участвовали Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.