В Калининградском зоопарке продлили карантин для птиц

В Калининградском зоопарке продлили карантин для птиц
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке продлевается карантин для птиц. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.

Несмотря на то, что в субботу, 30 марта, на пруду рядом с «Домом птиц» проводился субботник, выпускать туда фламинго и пеликанов пока не планируется.

«Карантинные ограничения сохраняются, — пояснили в пресс-службе. — Пруды мы пока не наполняем, поскольку на прудах невозможно оградить нашу птицу от контакта с синантропными организмами. Однако мы выпустили всех, кого только можно, на улицу в вольеры, накрытые сеткой, чтобы оградить наших птиц от контакта с синатропами. Так что практически все птицы сейчас на улице, их можно видеть. Даже фламинго выпустили в уличные вольеры у „Дома птиц“».

До какого времени продлится карантин, в зоопарке сообщить затруднились, так как эти меры будут зависеть от контролирующих органов.

Напомним, что в октябре 2023 года для некоторых птиц карантин закончился, и их начали возвращать в вольеры. Введен он был в апреле 2023 года из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter