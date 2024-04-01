Власти Шри-Ланки решили продлить выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка продлевает до 30 апреля выдачу бесплатный виз для туристов из семи стран, в том числе из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма республики Харина Фернандо.

«Пилотный проект по выдаче бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение нескольких недель», — написал Фернандо в соцсети, уточнив, что с начала года Шри-Ланку посетили уже 608 тыс. иностранных туристов.

Напомним, в конце ноября власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы в страну на срок до 30 дней. Новый визовый режим был введен для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.