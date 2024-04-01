Минстрой признал Зеленоградск самым комфортным малым городом России

Зеленоградск признали самым комфортным среди малых городов России с населением от 5 до 25 тысяч человек. Индекс качества городской среды рассчитали в Минстрое РФ.

Рейтинг 2023 года сформировали на основе оценки шести типов городских пространств — жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Все они оценивались по шести критериям.

Зеленоградск набрал 259 баллов и 360 возможных и занял первое место в своей категории. Калининград оказался седьмым в списке крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек. Его обогнали Грозный, Белгород, Тюмень, Мытищи, Химки и Ярославль.

Среди городов с неблагоприятной городской средой (от 0 до 180 баллов) эксперты отметили Ладушкин, Мамоново, Гурьевск, Полесск и Славск. Средний балл городов Калининградской области составил 215.