Погода в Калининграде 2 апреля

В Калининградской области 2 апреля ожидается теплая облачная погода с умеренными осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +10°C, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление пониженное — 745 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается +9°C. На востоке области синоптики обещают еще больше тепла — +12°C. Ночью температура опустится до +8°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде утром воздух прогреется до +9°C, днем — также до +9°C, вечером похолодает до +6,5°C. Ожидаетcя облачная погода, дымка и небольшой дождь утром и днем. Влажность — 85%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что 2 апреля Калининградская область окажется в тыловой части волнового циклона. «Соответственно, почувствуем существенное похолодание до +7....+11°C, также ожидается усиление западного ветра в вечерние часы до 15-18 м/с в порывах на побережье. В течение ночных, утренних и дневных часов при прохождении атмосферных фронтов по области ожидаются дожди, которые ослабнут к вечеру», — считают синоптики.

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