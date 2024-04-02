Погода в Калининграде 2 апреля

В Калининградской области 2 апреля ожидается теплая облачная погода с умеренными осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +10°C, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ветер западный, около 5 м/с. Атмосферное давление пониженное — 745 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается +9°C. На востоке области синоптики обещают еще больше тепла — +12°C. Ночью температура опустится до +8°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде утром воздух прогреется до +9°C, днем — также до +9°C, вечером похолодает до +6,5°C. Ожидаетcя облачная погода, дымка и небольшой дождь утром и днем. Влажность — 85%.