Власти Калининграда рассказали о сроках отключения отопления

Власти Калининграда пояснили, почему в городе продолжается отопительный сезон, несмотря на повышение температуры воздуха. Об этом сообщает «Каскад.тв».

В мэрии напомнили, что отопительный сезон можно завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней составляет не менее +8 градусов. При этом, как утверждают в администрации, в ближайшее время в регионе ожидается похолодание, поэтому вряд ли батареи отключат до конца этой недели.

«Кроме жилых помещений, мы отапливает школьные и детские сады, больницы и госпитали. В этих помещениях находятся люди после операции, пожилые люди, дети, поэтому так же, как в прошлом году», — уточнила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.