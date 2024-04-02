Власти Зеленоградска решили убрать с променада качели с видом на море

Администрация Зеленоградска планирует убрать качели с видом на море с променада курортного города в рамках реализации проекта «Янтарный талисман». Об этом говорится в ответе муниципалитета на официальный запрос «Нового Калининграда».



«В ходе реализации проекта „Янтарный талисман“ лавочки для раскачивания будут установлены в другом месте», — говорится в ответе. Новое место их расположения и сроки демонтажа в администрации не назвали.

Проект создания комфортной городской среды «Янтарный талисман» победил во всероссийском конкурсе в июле 2023 года. В его рамках планируют благоустроить в Зеленоградске Аллею дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк.

Качели с видом на море в нестационарных торговых объектах на променаде в Зеленоградске были установлены предпринимателями несколько лет назад. В начале 2023 года по предписанию надзорных органов качели демонтировали как не соответствующие требованиям безопасности, после чего в местную администрацию стали поступать жалобы от жителей и туристов. К прошлому курортному сезону предприниматель вернул качели в виде «одноместных лавочек с элементами раскачивания», заменив подвесы в виде цепочек на жесткие и снизив угол размаха раскачивания.