В Гурьевске требуют компенсацию для школьницы, которую ударил одноклассник

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Гурьевский районный суд обратился прокурор с иском о возмещении морального вреда в пользу учащейся 4 класса одной из школ города, которую дважды ударил одноклассник. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В иске указано, что 18 декабря 2023 года одноклассник нанёс девочке два удара кулаком по лицу. Инцидент произошёл на перемене в присутствии других детей. Пострадавшая обратилась в травмпункт Детской областной больницы, где ей был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей лица». У ребёнка остались кровоподтёки и ссадины.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 мая 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter