В Гурьевске требуют компенсацию для школьницы, которую ударил одноклассник

В Гурьевский районный суд обратился прокурор с иском о возмещении морального вреда в пользу учащейся 4 класса одной из школ города, которую дважды ударил одноклассник. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.



В иске указано, что 18 декабря 2023 года одноклассник нанёс девочке два удара кулаком по лицу. Инцидент произошёл на перемене в присутствии других детей. Пострадавшая обратилась в травмпункт Детской областной больницы, где ей был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей лица». У ребёнка остались кровоподтёки и ссадины.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 мая 2024 года.