На Янтарном комбинате добыли первый самородок в сезоне 2024 года (фото)

На Калининградском янтарном комбинате добыли первый самородок в сезоне 2024 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Он получил имя «Героический» в честь звания Героя Труда Российской Федерации, которое было учреждено 29 марта — в день извлечения самородка из недр карьера, но только 11 лет назад, в 2013 году. Вес самородка составил 1438 граммов.

«Камень представляет собой монолитный объемный кусок произвольной формы, плотной структуры с незначительными приповерхностными выколами, — пояснила специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина. — Можно отметить цвет самородка — он темно-медовый с красноватым оттенком, по большей части матовый. В нем не просматриваются включения органического и неорганического происхождения».

Всего в первый месяц со старта сезона Янтарный комбинат добыл 75 тонн доведенного (то есть очищенного и высушенного) янтаря. «Добыча янтаря носит сезонный характер из-за климатических условий региона. Это связано с тем, что в технологическом процессе используется вода, замерзающая при отрицательных температурах. В 2024 году добычной сезон продлится с марта по ноябрь и главными задачами Калининградского янтарного комбината станут добыча в Приморском карьере плановых 600 тонн», — отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

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