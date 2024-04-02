В Калининградской области ожидается усиление ветра до 22 м/с

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В Калининградской области ожидается усиление западного ветра до 18-22 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По прогнозами специалистов, ветер будет набирать силу с 22:00 2 апреля до 01:00 час 3 апреля. Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона можно также набрать номер «112», а со стационарного — «01»).

Синоптики сообщества «Погода и метеоявления Калининградской области» считают, что в ближайшее время западный и северо-западный ветер усилится в порывах до 15-20 м/с в особенности на побережье и западе области. «Только вздуматься: за два дня перепад дневных температур составит около 20°С! Из плюсов — после пыльной африканской воздушной массы приходит чистый воздух из умеренных и северных широт», — отмечают эксперты.


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