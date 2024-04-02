В Полесске согласились построить пандус для инвалида СВО после жалоб его семьи

В Полесске власти согласились переоборудовать подъезд для нужд инвалида СВО только после жалоб его семьи в прокуратуру. Как сообщил глава администрации Полесского муниципального округа Константин Перов в эфире «Центра управления регионом», речь идет о ветеране СВО, проживающем в доме № 11 по улице Почтовой.



«Проблема эта назрела еще в сентябре прошлого года, — рассказал Перов. — Участник [СВО] обратился за помощью в установлении пандуса. Первичная ситуация была неправильно воспринята администрацией, и пришлось пересматривать некоторые моменты. После обращения Вячеслава Сергеевича с семьей в определенные структуры было принято решение сделать полностью реконструкцию подъезда с выходом на парковку с соответствующими атрибутами, которые предусмотрены для инвалидов».

Перов добавил, что на сегодняшний день есть смета, и «вопрос будет решаться совместно с Всероссийским обществом инвалидов», разработавшим проект пандуса.

«Деньги в прошлом году были запланированы, но в связи с опозданием по определенным моментам работы не проводились, — добавил глава. — Один подрядчик отказался, но сейчас найден другой, который согласен приступить к работам с 5 апреля. Я дико извиняюсь за ту ситуацию, которая сложилась, но это даже не по нашей вине. Обвинять никого не будем, проблема решается».