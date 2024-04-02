До полумиллиона: увеличены штрафы за самовольную замену газового оборудования

Госдума приняла законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за самовольную замену газового оборудования без привлечения специализированной организации. Об этом пишет ТАСС во вторник, 2 апреля.



Документ содержит изменения в статью 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушения правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования).

В частности, увеличены размеры штрафов за самовольную замену оборудования без привлечения специализированной организации. Для граждан они устанавливаются в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тыс. и для юридических лиц — от 200 до 500 тыс.

Такие же штрафы предусмотрены за нарушение требований к качеству выполнения работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования в многоквартирном доме.

До таких же размеров увеличатся штрафы за отказ в допуске представителя специализированной организации для техобслуживания и ремонта оборудования либо для приостановления подачи газа.

Вводятся штрафы для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц за выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования либо диагностированию газопроводов организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении. Они будут распространяться на случаи, когда работы выполнялись лицом, не являющимся сотрудником организации, отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении, либо ее сотрудником, не аттестованным или не переаттестованным в установленном порядке.

Кроме того, ужесточаются санкции для случаев, когда одно из перечисленных нарушений привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей. Штраф для граждан составит от 50 до 150 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тыс. или дисквалификация на срок до трёх лет. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей. Также меняются санкции за повторные нарушения.

«Печальная тенденция прослеживается по происшествиям с газовым оборудованием в многоквартирных домах. Видим рост и количества отравлений бытовым газом, и количества взрывов по всей России. В 2022 году — более 30 взрывов, в 2023 — более 40. И наша задача сейчас, подчеркиваю в очередной раз, сделать всё, чтобы спасти жизни и кров людей», — прокомментировал нововведения член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.