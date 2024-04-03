Погода в Калининграде 3 апреля

Погода в Калининграде 3 апреля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области 3 апреля ожидается резкое похолодание, усиление западного ветра и дождь (местами дождь со снегом). По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +4°C, а ночью столбик термометра опустится до +1°С. Ветер западный, около 8 м/с. Атмосферное давление пониженное — 748 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — ожидается +5°C (ночью +4°C). На востоке области синоптики обещают также +5°C, но ночью температура опустится до +1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде утром будет теплее, чем днем (+4°C и +2°C соответственно), а вечером похолодает до +1,3°C. Ожидаетcя пасмурная погода, а также небольшой снег с дождем. Влажность — 85%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в ближайшие сутки по области ожидается усиление западного, северо-западного и северного ветра вплоть до штормовых значений на северо-западном побережье. Также ожидается похолодание и смешанные осадки.

«Пик усиления ветра ожидается с ночных до обеденных часов среды, после обеда скорость ветра начнет постепенно снижаться. Полное ослабление ветрового режима ожидается в вечерние часы среды», — уточняют метеорологи, добавляя, что высота волн на побережье ожидается до 2-3 метров.

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