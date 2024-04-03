Число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей увеличилось

Все новости по теме: Теракт в «Крокус Сити Холле»

Число детей, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет «Коммерсант».

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — сообщила уполномоченная.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали более 500. Соцфонд назначил 66 пенсий по потере кормильца родным погибших в «Крокусе».

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