В Черняховске акушера-гинеколога обвинили в смерти пациентки

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В Черняховске будут судить 67-летнего врача частной клиники по обвинению в причинении смерти по неосторожности пациентке. Об этом сообщили в среду, 3 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в сентябре 2022 года акушер-гинеколог перед проведением операции ввел 34-летней женщине препарат для местной анестезии, в ответ на который у нее развился анафилактический шок. Пациентке проводили реанимационные мероприятия, но она скончалась.

В отношении акушера-гинеколога было возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Судебно-медицинские экспертизы показали, что врач не провел полный базовый спектр обследования, «определил неправильную тактику лечения заболевания, на самом деле не требующего оперативного вмешательства, и необоснованно выбрал метод анестезии», отметили в региональном СКР.

При расследовании дела следователи также допросили свидетелей, провели обыски и выемки, изучили медицинскую документацию. «В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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