В Калининградской области ожидаются ночные заморозки

Предстоящей ночью в регионе ожидаются заморозки. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В тыловую часть циклона продолжают поступать северные умеренные и арктические воздушные массы, усиливая "обвал" температуры - к утру на западе регионе столбики термометров опустились до +2...+3°С и уже вряд ли повысятся в течение дня. К полудню на регион со стороны моря сместится зона осадков которые будут выпадать преимущественно в виде зарядов мокрого снега за счет минусовой температуры на высоте образования осадков<…>, а предстоящей ночью за счет выхолаживания в холодной воздушной массе температура опустится до 0...-3°С по области!» — прогнозируют метеорологи канала.