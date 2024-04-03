«Гортранс» закупает обувь и перчатки для рабочих за полмиллиона рублей

«Калининград-ГорТранс» решил одеть своих сотрудников на более чем полмиллиона рублей. Тендеры, подразумевающие закупку рабочих комплектов обуви и перчаток, размещены на портале Госзакупок в среду, 3 апреля.



Согласно документации, муниципальное предприятие собирается приобрести 61 пару кожаных ботинок семи размеров и 7 000 перчаток: по 3 000 обычных трикотажных строительных и нейлоновых, 300 маслобензостойких, 600 резиновых и 100 сварочных.

Начальная цена госзаказа на перчатки составила 372 тысячи рублей, на кожаные ботинки сумма меньше — 201,6 тысячи. Заявки принимаются до 12 апреля.