В Калининграде медики провели уникальную операцию на голове годовалому малышу

Калининградские нейрохирурги провели уникальную операцию на голове годовалому ребенку. Это стало возможным благодаря современному оборудованию, поставленному в новый корпус Детской областной больницы в рамках реконструкции по президентскому нацпроекту «Здравоохранение», пишет пресс-сдужба регионального правительства.

В конце марта ребенку, у которого в результате преждевременного заращения лобного шва лобная кость приобрела треугольную форму, провели пластику костей свода черепа и глазных орбит. Это очень сложная реконструктивная операция на стыке двух специализаций — нейро- и челюстно-лицевой хирургии. Ее цель — обеспечение нормального развития префронтальных областей обоих лобных долей у ребенка, которые отвечают за мышление, речь, когнитивные способности.

Раньше такие вмешательства в Детской областной больнице проводили, но по старой методике. Когда открылся новый корпус, у врачей сразу появилось самое современное оборудование с моторной системой — краниотомом, то есть специальным перфоратором. «У нас есть все насадки, с их помощью можно сделать любую краниопластику, пояснил нейрохирург Сергей Макаров. — Поэтому проведенное вмешательство именно по этой методике стало уникальным для региона».

Операция в общей сложности длилась в течение 5 часов. В ходе хирургического вмешательства врачи смогли выдвинуть надбровные дуги ребенка кнаружи и вперед, а также сформировать лобные бугры. Сейчас, по словам врача, малыш идет на поправку, все постепенно заживает, воспалительных процессов нет, уходят отеки. В ближайшее время его выпишут из стационара.