В администрации Калининграда рассказали, какие улицы перекроют 9 апреля

9 апреля, в годовщину штурма Кёнигсберга, в Калининграде закроют для движения транспорта участки Гвардейского проспекта и ул. Генерала — Фельдмаршала Румянцева. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.



«9 апреля 2024 года с 9:00 до 11:30 для проведения торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, будет закрыто движение транспорта по пр-кту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной; по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского», — говорится в сообщении.

В указанное время изменятся маршруты общественного транспорта. Автобус № 4 поедет по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому и Московскому проспектам, улице Буткова, далее — согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту, далее — согласно существующей схеме движения.

Автобус № 33 проследует по Ленинскому и Московскому проспектам, далее — согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусы № 72, 75 и троллейбус № 2 поедут по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам, далее — согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.