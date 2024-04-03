Калининградская область поднялась в экологическом рейтинге по итогам зимы

Калининградская область по итогам зимы поднялась с 66 на 60 место из 85 в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ». Его опубликовала Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».



Регионы получают баллы, исходя из трёх аспектов: природный, социально-экономический и промышленный индексы. Калининградская область набрала по ним 54, 83 и 56 баллов соответственно. Сводный экологический индекс региона составил 69 баллов из 100.

В тройку лидеров вошли Москва, Тамбовская и Мурманская области. Худшие показатели зафиксированы у Забайкальского края, Челябинской и Свердловской областей. В расчёте в связи с проведением СВО не участвовали Белгородская, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.